Минобороны: российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

По его словам, группировка успешно отразила атаки противника во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили около 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России