Минобороны: российские войска отразили атаку штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении

Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовой бригады украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".

Атаки войск противника были отражены при поддержке авиации и огня артиллерии в районе населенного пункта Клещеевка. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ.

Видео: Минобороны России