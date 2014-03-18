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Минобороны: российские войска отразили атаку штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении

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Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ.

Вооруженные силы России отразили атаку штурмовой бригады украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".

Атаки войск противника были отражены при поддержке авиации и огня артиллерии в районе населенного пункта Клещеевка. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы россии, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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