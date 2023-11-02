Минобороны: экипажи Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике ВСУ

Боевые действия велись на Донецком направлении.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по военным объектам и технике украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео показан вылет экипажей. Боевые действия велись на Донецком направлении. В результате работы Су-25 были ликвидированы укрепленные полевые позиции и бронированная техника войск противника. Пуски ракет по целям выполнялись парами с малых высот.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ.

Видео: Минобороны России