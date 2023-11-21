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Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовым группам нацгвардии Украины

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Боевые действия велись на Краснолиманском направлении.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам нацгвардии Украины. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Поражение штурмовым группам нанесли в результате ударов авиации и огня артиллерии в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 11 опорных пунктов и более 40 артиллерийских позиций ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии, нацгвардия украины, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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