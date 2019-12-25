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Минобороны: российские войска на Донецком направлении отразили семь атак противника
Сегодня, 10:12
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Минобороны: российские войска на Донецком направлении отразили семь атак противника

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Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка.

Вооруженные силы России на Донецком направлении отразили семь атак украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка (ДНР). Также российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Дружбы, Бердычей, Клещеевки, Авдеевки, Красного и Победы (ДНР). Конашенков добавил, что в районе Дзержинска (ДНР) уничтожили склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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