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Минобороны: российские военные врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в Степанакерте

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Эвакуация граждан с ожогами различной степени тяжести осуществляется рейсами санитарной авиации ВКС России.

Российские военные врачи продолжают оказывать помощь мирным жителям, пострадавшим от взрыва в Степанакерте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 25 сентября. Большинство жителей города пострадали в результате взрыва резервуара с горюче-смазочными материалами. Эвакуация граждан с ожогами различной степени тяжести осуществляется рейсами санитарной авиации ВКС России. Им окажут квалифицированную помощь в профильных медучреждениях.

По словам начальника медицинского отряда РМК Павел Суслов, из медотряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно.

Ранее мы сообщали, что российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе.

Видео: Минобороны России

Теги: военные врачи, минобороны россии, пострадавшие, степанакерт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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