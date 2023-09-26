Российские врачи оказывают помощь пострадавшим при взрыве в Карабахе

В МО РФ рассказали о работе врачей в регионе конфликта.

Российские военные врачи оказывают помощь пострадавшим иностранцам в Нагорном Карабахе после взрыва топлива на территории. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты заметили, что с момента происшествия к врачам обратились 23 человека. У пациентов выявлены ожоги верхних дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей.

Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. сообщение Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что на территории российского миротворческого контингента располагается блочно-модульный городок. Медицинское оборудование позволяет проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований ежесуточно, а также на объекте размещена автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи пациентам. Дополнительно городок оснащен операционно-реанимационным диагностическим модулем с палатой интенсивной терапии.

В Минобороны заявили, что БПЛА "Орлан-10" выявляет даже хорошо замаскированные цели ВСУ.

Фото и видео: Министерство по обороне России