Минобороны: российские десантники уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ

Беспилотники противника были уничтожены тремя пусками ракет из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10".

Российские десантники уничтожили разведывательные беспилотники украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия велись на Артемовском направлении. В них принимали участие военнослужащие противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск из Иваново. Беспилотники ВСУ были уничтожены тремя пусками ракет из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10". Также в военном ведомстве отметили, что за все время проведения спецоперации на счету расчетов "крылатой пехоты" сотни сбитых дронов украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по живой силе и огневым средствам ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России