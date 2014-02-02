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Минобороны: российские бойцы вклинились в позиции ВСУ на Купянском направлении

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В результате наступательных действий российские войска овладели четырьмя опорными пунктами и семью наблюдательными постами.

Вооруженные силы России вклинились в позиции украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

В результате наступательных действий российские войска овладели четырьмя опорными пунктами и семью наблюдательными постами в районе населенного пункта Ольшаны. Кроме того, были разгромлены до роты живой силы из состава механизированной бригады ВСУ. Также российские военные уничтожили пункт боепитания и пикап.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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