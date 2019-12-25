Игорь Конашенков рассказал л подготовке провокационной акции от СБУ.

Минобороны России заявило о том, что ролики с массовыми жертвами на Украине являются постановкой. Такой информацией в видеообращении поделился генерал-майор Игорь Конашенков. По словам российского военнослужащего, в настоящее время киевский режим совместно со службой безопасности подготавливают фейковые ролики по лекалам "Белых касок". В них должны будут присутствовать постановочные кадры с погибшими мирными жителями.

СБУ готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины. Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ

Эксперт уточнил, что подготовленные видеоролики будут распространяться через подконтрольные Киеву Telegram-каналы и социальные сети. Они нужны для того, чтобы обвинить российскую сторону в неизбирательности и непропорциональности боевых ударов и ради запугивания украинских граждан, трансляции "ужасов" на западных телеканалах. Конашенков подчеркнул, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины, поэтому мирному населению ничего не угрожает.

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Фото и видео: Минобороны России

