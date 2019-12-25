Минобороны решило увеличить число резервистов в армии

При этом не уточняется, сколько их в армии РФ сейчас и на сколько планируется увеличить их численность.

Численность резервистов в России будет увеличена. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны РФ.

В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов. из сообщения Минобороны России

В ведомстве не уточнили, сколько в настоящее время резервистов в российской армии и на сколько будет увеличено их число.

Напомним, к резервистам относятся военнообязанные граждане РФ, которые входят в состав ВС, а также готовы к оперативной мобилизации. Прежде всего к ним относятся гражданские, заключившие контракт с Министерством обороны, согласно которому они обязаны в мирное время участвовать в сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывать в воинскую часть, за которой закреплены.

Ранее мы сообщали, что арсенал российской 7-й военной базы в абхазской Гудауте будет обновлен.

Фото: Минобороны РФ