Потери украинских войск составили до 35-ти военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп егерской бригады украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр".

Атаки противника были отражены действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное. Потери украинских войск составили до 35-ти военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля.

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Видео: Минобороны России