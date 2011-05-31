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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

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Потери украинских войск составили до 35-ти военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три атаки штурмовых групп егерской бригады украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр".

Атаки противника были отражены действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районе населенного пункта Вербовое. Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное. Потери украинских войск составили до 35-ти военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля.

Ранее мы сообщали, что Шойгу ознакомился с ракетами и БПЛА иранского производства на выставке в Тегеране.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, запорожское направление, минобороны россии, потери
Категории: Лента новостей, Новости России,

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