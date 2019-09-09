Минобороны рассекретило документы о пакте о ненападении 1939 года

Документы опубликовали к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом.

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году. Об этом сообщило Минобороны России.

На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами. Минобороны

В документах речь идет о подготовке к заключению договора, описывается Европа накануне войны и боевые действия на территории Польши в 1939 году. Из открытых документов стало известно, что накануне войны объединенные силы Германии и Польши насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов.

В Петербурге 8 сентября на городских площадках читали поминальные блокадные списки.

Видео: Минобороны