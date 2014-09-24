Минобороны: расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Артемовска

Удары были нанесены осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.

Расчеты РСЗО "Град" артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию подразделений украинских войск севернее Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска поразили группу пехоты ВСУ. Воздушная разведка выявила участки местности с большим скоплением личного состава противника, затем передала информацию командному пункту гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Удары были нанесены осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Гиацинт-С".

Видео: Минобороны России