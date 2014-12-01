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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Гиацинт-С"

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Артиллеристы наносят удары по вскрытым военным объектам, позициям и живой силе украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов САУ "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по вскрытым военным объектам, позициям и живой силе украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. В военном ведомстве отметили, что российские войска получают координаты от разведчиков и операторов беспилотной авиации, после чего покидают укрытия и прибывают на позиции, чтобы открыть огонь по противнику.

Ранее Минобороны заявило об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-с, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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