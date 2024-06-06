Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

По словам иностранного наемника, украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения.

Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего за украинскую армию.

По словам 33-летнего иностранца, украинские кураторы обманом отправили его на линию соприкосновения. Наемник подчеркнул, что те обещали ему только охрану объекта в тылу. Монтилла заявил, что приехал на Украину по объявлению в социальной сети Tik-Tok, где приглашались наемники для участия в боевых действий против России. Он добавил, что не получил обещанную первую зарплату, а других иностранцев также обманывали перед тем, как отправить на фронт.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-Б".

Видео: Минобороны России