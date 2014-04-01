Минобороны показало уничтожение укрепленных позиций Украины вертолетами

"Аллигаторы" выполнили необычный элемент ведения боя.

Министерство по обороны России показало уничтожение укрепленных боевых позиций и живую силу Украины вертолетами Ка-52 "Аллигатор" с малых высот. Ролик разместила в социальных сетях пресс-служба военного ведомства. На кадрах продемонстрировано, как экипажи авиации нанести воздушный удар по целям противника. Для этого пилотам пришлось совершить непривычный для них маневр - стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. В данном случае вертолету приходится задирать нос борта, чтобы снаряды летели по баллистической траектории дальше, чем с горизонтального полёта.

Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что результаты укрепленного украинского района были зафиксированы средствами объективного контроля.

Басурин назвал вопрос нахождения ДНР в составе Украины неактуальным.

Фото и видео: Минобороны России