Задача нв СВО выполнена силами "Юга".

Российские боевые расчеты из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" нанесли удар по укрытой пехоте Вооруженных сил Украины, находившейся на кураховском направлении в зоне проведения специальной военной операции Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задача выполнена силами отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск

Артиллеристы ежедневно уничтожают противника на кураховском направлении СВО. Главная задача "Гвоздики" - разбирать опорники ВСУ, прокладывать путь пехоте. "Гвоздики" работают на самых ответственных участках фронта и днем, и ночью - в любую погоду. пресс-служба Минобороны РФ

Командир гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным "Макс" объяснил прессе, что в текущи й момент у артиллерии много работы на данном участке СВО. СПециалисты работают в малознакомой местности, а многие участки там заминированы противником. В результате дополнительно ведется инженерная разведка позиций, установление локаций, на которых военнослужащие будут наименее заметны, чтобы бойцы могли совершать те или иные маневры.

БПК "Адмирал Левченко" выполнил поиск "чужой" субмарины в Баренцевом море.

Фото и видео: Минобороны России