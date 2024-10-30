Минобороны показало работу "Гвоздики" на кураховском направлении

Российские боевые расчеты из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" нанесли удар по укрытой пехоте Вооруженных сил Украины, находившейся на кураховском направлении в зоне проведения специальной военной операции Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задача выполнена силами отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск
Артиллеристы ежедневно уничтожают противника на кураховском направлении СВО. Главная задача "Гвоздики" - разбирать опорники ВСУ, прокладывать путь пехоте. "Гвоздики" работают на самых ответственных участках фронта и днем, и ночью - в любую погоду.
пресс-служба Минобороны РФ
Командир гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным "Макс" объяснил прессе, что в текущи й момент у артиллерии много работы на данном участке СВО. СПециалисты работают в малознакомой местности, а многие участки там заминированы противником. В результате дополнительно ведется инженерная разведка позиций, установление локаций, на которых военнослужащие будут наименее заметны, чтобы бойцы могли совершать те или иные маневры.
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Фото и видео: Минобороны России
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