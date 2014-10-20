БПК "Адмирал Левченко" выполнил поиск "чужой" субмарины в Баренцевом море

Кораблю противодействовала одна из атомных подлодок флота.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" выполнил поиск "чужой" субмарины в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поиск подводной лодки условного противника проходил в рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в преддверии Дня моряка-надводника. Отмечается, что тренировка прошла в двухстороннем формате. Кораблю противодействовала одна из атомных подлодок флота. Определив координаты субмарины и скорость ее движения, расчеты центрального командного пункта корабля выдали командиру рекомендации о цели.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52.

Видео: Минобороны России