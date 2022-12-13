Минобороны показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34

Летчики несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Минобороны показало видео полетов экипажей самолетов Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Они выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских войск в любое время суток.

В военном ведомстве отметили, что боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России