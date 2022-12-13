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Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников
Сегодня, 15:44
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Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Котляровка, Червонопоповка, Голиково (ЛНР), Благодатное, Кирилловка (ДНР), а также Старая Збурьевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили в Херсонской области ангары украинской теробороны.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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