Минобороны показало кадры подготовки мобильных подразделений огневой поддержки ВДВ

Военнослужащие отрабатывают порядок применения огневых средств в бою для поддержки штурмовых подразделений.

Минобороны показало видео подготовки мобильных подразделений огневой поддержки ВДВ на одном из полигонов в тыловой зоне проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие отрабатывают порядок применения огневых средств в бою для поддержки штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия. Также в военном ведомстве отметили, что расчеты вооружены автоматическими гранатометами АГС-17 "Пламя" и 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами "Корд".

Ранее мы сообщали, что ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России