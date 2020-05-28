Позиции ВСУ были уничтожены.

Минобороны показало кадры, как украинские "Грады" ведут огонь из Киева. Ролик распространили по социальным сетям журналисты из "РИА Новостей". В нем видны обстрелы территории в городской черте украинской столицы, а также кадры с последующей ликвидацией реактивных систем. Съемка миссии велась с беспилотных летающих устройств в различное время.

Дроны смогли заснять, как ведет стрельбу украинский "Град",расположенный рядом с жилым сектором. Ракеты комплекса пролетели над одним местных строений. Далее показана боевая машина системы "Град", находящаяся у городской дороги. После этого техника начинает вести стрельбу боеприпасами, которые пролетели над дорогой, по которой двигаются гражданские автомобили.

Затем украинский РСЗО "Град" съехал со своей боевой позиции, после чего направился вдоль по киевским улицам. Движение техники отслеживал российский беспилотник. Военные установили, что "Град" спрятался под пристройку к местному торговому центру. Ранее в социальных сетях жителями Киева опубликовали фотографии, на которых показали как под этой пристройкой укрывались четыре боевых машины.

Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков в Житомирской области.

Фото и видео: "РИА Новости", Минобороны РФ