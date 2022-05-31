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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

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Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удары нанесли неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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