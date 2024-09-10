Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ми-28нм

Удар по позициям противника нанесли авиационными средствами поражения.

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника нанесли авиационными средствами поражения.

Ранее мы сообщали, что ВМФ приступил к проведению стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".

Видео: Минобороны России