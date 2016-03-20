  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:05
109
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении

0 0

Экипажи танков Т-80БВМ наносят огневые удары по противнику.

Минобороны показало видео боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении.

На опубликованных кадрах экипажи танков Т-80БВМ наносят огневые удары по противнику в рамках выполнения задач спецоперации. Танкисты уничтожают артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. Информацию о целях передают данные беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве шести попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-80бвм, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии