Минобороны показало кадры боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении

Минобороны показало видео боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении.
На опубликованных кадрах экипажи танков Т-80БВМ наносят огневые удары по противнику в рамках выполнения задач спецоперации. Танкисты уничтожают артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. Информацию о целях передают данные беспилотной авиации.
Ранее в Минобороны сообщили о срыве шести попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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