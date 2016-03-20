Минобороны показало кадры боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении

Экипажи танков Т-80БВМ наносят огневые удары по противнику.

Минобороны показало видео боевой работы танкистов ЗВО на Купянском направлении.

На опубликованных кадрах экипажи танков Т-80БВМ наносят огневые удары по противнику в рамках выполнения задач спецоперации. Танкисты уничтожают артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. Информацию о целях передают данные беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве шести попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России