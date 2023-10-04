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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-25

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Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись в Курском приграничье. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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