Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-25

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись в Курском приграничье. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Видео: Минобороны России