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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм

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По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника нанесли авиационными средствами поражения. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны показало уничтожение MLRS в Сумской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ми-28нм, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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