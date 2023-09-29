Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм

По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника нанесли авиационными средствами поражения. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Ранее Минобороны показало уничтожение MLRS в Сумской области.

Видео: Минобороны России