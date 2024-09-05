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Минобороны показало уничтожение MLRS в Сумской области

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Задача выполнена при поддержке комплекса "Искандер-М".

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях видеозапись уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS иностранного производства, расположенной на территории Сумской области. В профильном ведомстве специалисты уточнили, что техника М270 MLRS, вспомогательные средства и боевики армии киевского режима были ликвидированы вблизи населенного пункта Рудневки. Задача выполнена военнослужащими ВС РФ во время осуществления воздушного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Известно, что средства объективного контроля зафиксировали повторную детонацию и полное уничтожение РСЗО противника.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: mlrs, всу, искандер-м, минобороны, сво, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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