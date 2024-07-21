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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий М-46

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Артиллеристы уничтожили опорные пункты, позиции, минометы и живую силу ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов орудий М-46 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорные пункты, позиции, минометы и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки "Север". Отмечается, что опорные пункты ВСУ перешли под контроль российских военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения воинских эшелонов с вооружением и военной техникой ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, м-46, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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