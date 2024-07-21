Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий М-46

Минобороны показало видео боевой работы расчетов орудий М-46 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорные пункты, позиции, минометы и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки "Север". Отмечается, что опорные пункты ВСУ перешли под контроль российских военнослужащих.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения воинских эшелонов с вооружением и военной техникой ВСУ.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все