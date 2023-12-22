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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Гиацинт-Б"

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Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Гиацинт-Б" в рамках выполнение задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили украинские ДРГ, пытавшиеся форсировать реку Днепр. В военном ведомстве, что удары были нанесены "как у правого берега Днепра, так и непосредственно на воде". Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, гиацинт-б, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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