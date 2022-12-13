Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают большое скопление техники украинских войск с помощью 152-мм пушки. Данные о позициях противника были получены от беспилотников.
В военном ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинт-С" поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений.
Ранее Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне СВО
Видео: Минобороны России
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