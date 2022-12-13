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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Гиацинт-С"

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Артиллеристы поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают большое скопление техники украинских войск с помощью 152-мм пушки. Данные о позициях противника были получены от беспилотников.

В военном ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинт-С" поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений.

Ранее Минобороны показало подготовку добровольцев штурмовых отрядов в зоне СВО

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гиацинт-с, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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