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Минобороны показало кадры боевой работы расчета минометов "Тюльпан"

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Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчета минометов "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Отмечается, что минометы "Тюльпан" с одного выстрела поражает цели противника.

Ранее Минобороны сообщило о поражении трех бригад ВСУ группой войск "Восток".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, миномет, тюльпан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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