Минобороны показало кадры боевой работы расчета минометов "Тюльпан"

Минобороны показало видео боевой работы расчета минометов "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Отмечается, что минометы "Тюльпан" с одного выстрела поражает цели противника.
Ранее Минобороны сообщило о поражении трех бригад ВСУ группой войск "Восток".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все