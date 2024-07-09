Минобороны показало кадры боевой работы расчета минометов "Тюльпан"

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчета минометов "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили укрепленные позиции и пункты временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Отмечается, что минометы "Тюльпан" с одного выстрела поражает цели противника.

Ранее Минобороны сообщило о поражении трех бригад ВСУ группой войск "Восток".

Видео: Минобороны России