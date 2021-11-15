МО РФ сообщило о поражении трех бригад ВСУ группой войск "Восток"

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 3 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что благодаря активным действиям военнослужащие заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады, 120-й и 128-й бригад территориальной бороны армии киевского режима, размещенные в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное.

Отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

За минувший день Вооруженные силы Украины лишились 115 человек личного состава убитыми и ранеными, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, 152-миллиметрового орудия Д-20 и 105-миллиметрового орудия М119 американского производства.

Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен.

Фото и видео: Минобороны России