Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен

Солдаты ВСу использовали пустые бутылки для плота.

Четверо украинских военнослужащих переплыли реку Днепр с правого на левый берег для того, чтобы организованно сдаться в плен российским представителям в зоне проведения специальной военной операции на территории Херсонской области. Уточняется, что иностранцы использовали самодельные плоты, склеенные из пустых пластиковых бутылок. Известно, что до начала своего плавания солдаты воспользовались особым каналом связи в Telegram — @FREE_SOLDIER2022.

Четверо украинских военных сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения. пресс-служба Минобороны РФ

Российское министерство по обороне заметило, что период с 29 июня по 5 июля в плен российской армии сдались 32 украинских военнослужащих. Советник главы Донецкой народной Республики Дениса Пушилина Яа Гагин добавил, что солдаты ВСУ в последнее время массово сдаются в плен.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian