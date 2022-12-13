Минобороны показало кадры боевой работы противотанковых комплексов "Штурм-С"

Расчеты комплексов обеспечивают продвижение подразделений российских войск.

Минобороны показало видео боевой работы противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах подразделения ЗВО выдвигаются на боевую позицию и наносят огневой удар по позициям украинских войск. Расчеты комплексов "Штурм-С" обеспечивают продвижение подразделений российских войск.

По словам командира противотанковой батареи, военнослужащие проводят доразведку на местности перед тем, как выдвинуться на позицию и поразить поставленные цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России