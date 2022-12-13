Минобороны показало кадры боевой работы противотанковых комплексов "Штурм-С"

Минобороны показало видео боевой работы противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах подразделения ЗВО выдвигаются на боевую позицию и наносят огневой удар по позициям украинских войск. Расчеты комплексов "Штурм-С" обеспечивают продвижение подразделений российских войск.
По словам командира противотанковой батареи, военнослужащие проводят доразведку на местности перед тем, как выдвинуться на позицию и поразить поставленные цели.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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