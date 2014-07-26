Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80

Экипажи получили задачу уничтожить командный и опорный пункты украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты выполняют боевые задачи на Купянском направлении. Экипажи получили задачу уничтожить командный и опорный пункты украинских войск. Они вели огонь с закрытых огневых позиций. После подтверждения об уничтожении противника Т-80 скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России