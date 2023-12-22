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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

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Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении взвода ВСУ "Ураганом" при попытке контратаки.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, бомбардировщик су-34, минобороны россии
Категории: Статьи, Лента новостей, Новости России,

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