Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении взвода ВСУ "Ураганом" при попытке контратаки.
Видео: Минобороны России
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