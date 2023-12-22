Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении взвода ВСУ "Ураганом" при попытке контратаки.

Видео: Минобороны России