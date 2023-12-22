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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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В результате выполненных действий были уничтожены специальная техника и живая сила противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по подразделениям украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены специальная техника и живая сила противника.

Отмечается, что удар выполнили неуправляемыми авиационными ракетами. После огневого удара экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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