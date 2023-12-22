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Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот"

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Отмечается, что расчет работал на расстоянии свыше 3 км.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот" в рамках выполнения боевых задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска сорвали подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены несколько единиц автомобильной техники противника. Отмечается, что расчет работал на расстоянии свыше 3 км, а после выполнения боевой задачи отошел с огневых позиций.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, птрк фагот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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