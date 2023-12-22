Отмечается, что расчет работал на расстоянии свыше 3 км.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот" в рамках выполнения боевых задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска сорвали подвоз боеприпасов на позиции ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены несколько единиц автомобильной техники противника. Отмечается, что расчет работал на расстоянии свыше 3 км, а после выполнения боевой задачи отошел с огневых позиций.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России