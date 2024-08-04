Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52

Российские летчики поразили опорный пункт и живую силу украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили опорный пункт и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.

Видео: Минобороны России