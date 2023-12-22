Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52

Российские летчик уничтожили взводный опорный пункт ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52 "Аллигатор" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики уничтожают взводный опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Ка-52 подлетел к цели на предельно малой высоте. После выполнения задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, отстрелил тепловые ловушки и вернулся на аэродром базирования.

Ранее Минобороны сообщило о поражении танком Т-62М опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра.

Видео: Минобороны России