Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили личный состав и опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям ВСУ наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении укрепления ВСУ в ЛНР из "Гиацинта-Б".
Видео: Минобороны России
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