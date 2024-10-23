Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили личный состав и опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям ВСУ наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении укрепления ВСУ в ЛНР из "Гиацинта-Б".

Видео: Минобороны России