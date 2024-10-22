  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
120
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны сообщило об уничтожении укрепления ВСУ в ЛНР из "Гиацинта-Б"

0 0

Задача на СВО выполнена "Западом".

Российский боевой расчет из 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" в ходе проведения специальной военной операции уничтожил укрепления и личный состав Вооруженных сил Украины, размещенные на территории Луганской Народной Республике. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Задача выполнена военнослужащими "Западной" группировки войск. В профильном ведомстве уточнили, что у отечественных артиллерийских подразделений стоят задачи по поддержка действий штурмовых групп, а также организация контрбатарейного сражения. Речь идет о подавлении артиллерии противника.  Напомним, что "Гиацинт-Б" может поражать цели врага, находящиеся на дальности, превышающей 30 километров.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-28нм.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гиацинт-б, лнр, минобороны, новые регионы, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии