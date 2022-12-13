Минобороны показало кадры боевой работы УР-77 "Метеорит"

Дальность выстрела установки может достигать 500 метров.

Минобороны показало видео боевой работы УР-77 "Метеорит" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах установка расчищает путь "крылатой пехоте" под Кременной. По словам командира инженерно-саперной роты с позывным "Сигара", дальность выстрела "Метеорита" может достигать 500 метров. Кроме того, установка имеет два заряда длиной 96 метров, каждый из которых содержит более тонны пластично-взрывчатого вещества.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолеты группировки "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России