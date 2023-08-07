Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах военнослужащие обрушили "огненный дождь" на минометные позиции и опорный пункт украинских войск. Цели противника были обнаружены расчетами беспилотной авиации. Артиллеристы уничтожили назначенные цели на дистанции более 10 км.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска захватили семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан.
Видео: Минобороны России
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