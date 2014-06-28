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Минобороны показало кадры боевой работы 120-мм миномета "Сани"

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Артиллеристы продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы 120-мм миномета "Сани" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы продолжают наносить огневое поражение по военным объектам ВСУ. Обнаружив цели противника, расчет миномета применил заградительный огонь по местам размещения военной техники и укрытиям противника. В военном ведомстве отметили, что позиции ВС РФ отделяют от позиций украинских войск несколько километров.

Ранее Минобороны заявило об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, миномет сани
Категории: Лента новостей, Новости России,

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