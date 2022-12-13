Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2"

После пуска зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах подразделения противовоздушной обороны выполняют задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов. После пуска зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции.

В военном ведомстве отметили, что "Тор-М2" может поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С.

Видео: Минобороны России