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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2"

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После пуска зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах подразделения противовоздушной обороны выполняют задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов. После пуска зенитных ракет по целям расчеты ЗРК меняют позиции.

В военном ведомстве отметили, что "Тор-М2" может поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м2, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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