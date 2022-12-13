Минобороны: бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных на одном из направлений СВО

Десантники использовали стрелковое оружие, автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберные пулеметы "Корд".

Бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных на одном из направлений спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделений выдвинулись в указанный район, ранее занятый российскими штурмовиками. Там же они приступили к оборудованию опорного пункта. После получения информации о наступлении группы украинских националистов было принято решение на уничтожение данного боевого подразделения.

Отмечается, что десантники использовали стрелковое оружие, автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберные пулеметы "Корд".

Ранее Минобороны показало кадры полетов экипажей самолетов Су-34.

Видео: Минобороны России