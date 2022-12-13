Игорь Кириллов рассказал о работе "союзников" по 50 видам бактерий и вирусов.

Минобороны: Украина продолжает сотрудничать с США по опасным патогенам. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты при Вооруженным силам РФ Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что сотрудничество между Киевом и Вашингтоном ведутся по таким веществам как сибирская язва, натуральная оспа, чума, лихорадка Эбола. В общей сложности речь идет о 50 видах бактерий и вирусов. Глава РХБЗ уточнил, что деятельность ведется под предлогом снижения рисков распространения инфекций на мировой арене. Однако в РХБЗ подчеркнули, что на самом деле это делается ради осуществления провокаций, в которых потом можно будет обвинить Москву.

Напомним, что в январе 2023 года украинское правительство утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. В частности, документы обращают внимание на международную авиационную транспортировку веществ класса опасности "А". Речь идет о таких биологических агентах, которые способны вызывать у людей инвалидность или гибель.

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Фото и видео: Минобороны России